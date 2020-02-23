شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تعتزم رفع مستوى التأهب لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده سترفع حالة التأهب لتصل إلى أعلى مستوى في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وبلغت الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية 123 حالة، اليوم الأحد، ليصل العدد إلى 556، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 5 وفقا لبيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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