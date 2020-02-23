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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.
وقالت وزارة الصحة السنغافورية في بيان إن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.
ولفتت إلى أن الحالتين الأخريين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عامًا وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عامًا ولم يكن لكلاهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.
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