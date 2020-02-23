ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.



Advertisements

وقالت وزارة الصحة السنغافورية في بيان إن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

ولفتت إلى أن الحالتين الأخريين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عامًا وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عامًا ولم يكن لكلاهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.