ضربة قوية لأردوغان.. مقتل قائد القوات التركية في ليبيا على يد الجيش الوطني

ذكرت وسائل إعلامية ليبية، اليوم الأحد، أن قائد القوات التركية في ليبيا قد قتل في عملية للجيش الوطني استهدف خلالها مواقع في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي.

وأفاد موقع "بوابة أفريقيا" الليبي بأن قائد القوات التركية في ليبيا يدعى الجنرال خليل سويسال، مشيراً إلى أنه قتل في قصف قوات الجيش الوطني لمخزن ذخيرة في مياء طرابلس.

وأضاف الموقع أن القصف أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في ميناء طرابلس.

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ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن القصف أسفر أيضاً عن مقتل 3 عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

ولفت المصدر إلى أنه فور إصابته تم نقل القائد التركي، مع شخصين آخرين، على متن الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا.

وأكدت عدداً من الوسائل الإعلامية الليبية نبأ مقتل قائد القوات التركية في ليبيا، مشيرة إلى أنه كان متواجداً في ميناء طرابلس للإشراف على شحنة الأسلحة التركية ونقلها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود مستشارين أتراك في طرابلس لتقديم المشورة للمليشيات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي.