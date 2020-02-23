قائد القوات المسلحة اليمنية أزاح الستار عن 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي

أزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنيّة المشير الركن مهدي المشاط، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي، هي منظومات: "ثاقب 1" و"ثاقب 2" و"ثاقب 3" و"فاطر 1"، الّتي جرى تطويرها بخبرات يمنيّة بحتة.
وأشاد المشاط خلال افتتاحه معرض عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، بـ"جهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في مختلف المجالات، ومنها تطوير وتحديث منظومة الصناعات العسكرية، بما يواكب متطلبات معركة المواجهة والتصدّي وردع قوى العدوان".
واستمع إلى شرح حول الخصائص الفنيّة والتكتيكيّة للمنظومات الدفاعيّة ومراحل تطويرها وعمليّات اختبارها.
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