الصحة الأردنية: لتشديد إجراءات فحص الكورونا للقادمين من الأراضي الفلسطينية وسوريا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الأردن​ية عن "تشديد إجراءات فحص فيروس ​الكورونا​ للقادمين إلى الأردن من الأراضي الفلسطينية و​سوريا​". إضغط للمزيد

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