الطاقة المستدامة بالبحرين: تعمل على مشروع لتوليد الطاقة من الرياح على اليابسة وبالبحر

كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة في البحرين عبد الحسين ميرزا عن "خطة مشروع لتوليد الطاقة من الرياح على اليابسة وفي البحر، وذلك بإعداد شروط مرجعية لطرحها في مناقصة عامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح"، مشيراً الى "وجود عدة مشاريع تعمل هيئة الطاقة المستدامة عليها وبحيثيات مختلفة، العديد منها مندرج في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما، ومشاريع أخرى".
وتأتي هذه المبادرات والمشاريع تماشيا مع خطط العمل الوطنية الموضوعة، والخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واللتين تعتبران خارطة طريق لأعمال الهيئة.
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