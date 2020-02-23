عبد المهدي: لتكثيف حملات التوعية والإعلام حول طرق الوقاية من الكورونا

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، ان رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ "اطلع على "الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية لمنع انتشار فيروس ​الكورونا​"، مبينا أن "عبد المهدي شكر الجهود التي تقدم من قبل ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ والوزارات والهيئات الأخرى".

وأكد عبد المهدي، "على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض"، موجهاً بـ"تفويض خلية ​الأزمة​ قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من ​إيران​ عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".