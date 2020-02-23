عبد المهدي: لتكثيف حملات التوعية والإعلام حول طرق الوقاية من الكورونا

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "اطلع على "الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية لمنع انتشار فيروس الكورونا"، مبينا أن "عبد المهدي شكر الجهود التي تقدم من قبل وزارة الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى".
وأكد عبد المهدي، "على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض"، موجهاً بـ"تفويض خلية الأزمة قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".
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