مستشار الأمن القومي الأميركي ينفي تعزيز روسيا فرص إعادة انتخاب ترامب

نفى مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​ أن يكون مسؤولي المخابرات الأميركيين حذروا من أن ​روسيا​ تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس ​دونالد ترامب​.

وقال أوبراين في ​مقابلة​ مع قناة "ABC News": "لم أر أي معلومات مخابرات تفيد بأن روسيا تفعل أي شيء في محاولة لجعل الرئيس ترامب يعاد انتخابه".

وكان مصدر مطلع قد قال لـ"رويترز" أن مسؤولي ​المخابرات الأميركية​ أبلغوا أعضاء لجنة المخابرات ب​مجلس النواب​ خلال ِإفادة سرية أن روسيا تتدخل من جديد في ​السياسة​ الأميركية قبل ​الانتخابات​ التي تجري في تشرين الثاني مثلما فعلت في 2016.