نفى مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أن يكون مسؤولي المخابرات الأميركيين حذروا من أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.
وقال أوبراين في مقابلة مع قناة "ABC News": "لم أر أي معلومات مخابرات تفيد بأن روسيا تفعل أي شيء في محاولة لجعل الرئيس ترامب يعاد انتخابه".
وكان مصدر مطلع قد قال لـ"رويترز" أن مسؤولي المخابرات الأميركية أبلغوا أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب خلال ِإفادة سرية أن روسيا تتدخل من جديد في السياسة الأميركية قبل الانتخابات التي تجري في تشرين الثاني مثلما فعلت في 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي ينفي تعزيز روسيا فرص إعادة انتخاب ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.