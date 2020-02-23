الداخلية التركية: مقتل 7 أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن مقتل 7 أشخاص بعد ​زلزال​ قرب الحدود مع ​إيران​. يذكر أن زلزالا بقوة 5.8 على مقياس ريختر، ضرب محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران على عمق 6 كم.

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