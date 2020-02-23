التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته أنصار الله من الحديدة

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي)، "اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد أطلقته حركة "أنصار الله" (الحوثيون) من محافظة الحديدة".
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