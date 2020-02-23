التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته أنصار الله من الحديدة

أعلن "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​)، "اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد أطلقته حركة "أنصار الله" (الحوثيون) من محافظة ​الحديدة​".

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