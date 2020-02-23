ذكر المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّة عسكريّة رصدت مخرّبَين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب ​قطاع غزة​ وقاما بزرع ​عبوة ناسفة​ بالقرب منها"، لافتًا إلى أنّ "القوة الّتي كانت تتجهّز في المكان في مواجهة رصد المخربَين، فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه فلسطينيَين زرعا عبوة ناسفة قرب السياج الأمني جنوبي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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