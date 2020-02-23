بنك اليابان: اقتصاد بلادنا يتعافي ومستعدون لتيسير السياسة النقدية

أعلن محافظ "بنك ​اليابان​" هاروهيكو كورودا، في تصريح على هامش مؤتمر في ​الرياض​، أنّ "البنك مستعد لتيسير سياسته النقدية دون تردّد، ولكن لا يوجد تغيير في وجهة نظر البنك بأنّ الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل"، موضحًا أنّ "من غير المرجّح أن يتباطأ الاقتصاد الياباني بشكل كبير، على الرغم من الغموض الّذي يكتنف تأثير تفشّي "​فيروس كورونا​".

وكان قد اجتمع وزراء مالية "​مجموعة العشرين​" في الرياض في مطلع الأسبوع، لبحث السياسات الاقتصاديّة وتأثير "فيروس كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي. وتُصنَّف اليابان في المركز الثاني عالميًّا بعد ​الصين​ في عدد حالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" بسبب تفشّي هذا الفيروس على ظهر سفينة رحلات.