رئيس الحكومة الإيطالية: لحظر دخول المواطنين إلى مناطق انتشار الكورونا

أكد رئيس ​الحكومة​ الإيطالية ​جوزيبي كونتي​، بختام اجتماع طارئ تبنى فيه ​مجلس الوزراء​ قراراً خاصا بمحاربة الفيروس الجديد، أن "الفرصة متوفرة لكن روما لا تنوي اللجوء إليها حاليا والتقدم بطلب تجميد الاتفاقية الخاصة بحرية تنقل المواطنين داخل ​الاتحاد الأوروبي​"، واصفاً الاجراء بأنه "صارم بشكل مفرط ولا يتطابق مع احتياجات المواطنين الإيطاليين في مجال ردع الفيروس".

وأعرب كونتي عن "تصميم حكومته على اتخاذ تدابير مرنة ومناسبة، وإقامة معابر وحظر دخول المواطنين إلى مناطق انتشار الفيروس وخروجهم منها"، مبديا استعداد السلطات "لإشراك ​القوات المسلحة​ في هذه العملية، وتجميد أنشطة العمل والفعاليات الدراسية والشعبية في تلك المناطق".