مديرة صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا قد يقلص النمو العالمي 0.1 نقطة مئوية

توّقعت المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي" ​كريستالينا جورجيفا​، أنّ "فيروس "كورونا" الآخذ في الانتشار بسرعة، سيقلّص على الأرجح النمو الاقتصادي في ​الصين​ هذا العام إلى 5.6 بالمئة، نزوًلا عن توقعاته في شهر كانون الثاني 0.4 نقطة مئويّة، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئويّة".

ولفتت أمام محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصادًا في العالم خلال اجتماع في ​الرياض​، إلى أنّ "الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدّة، إذا استمرّ تفشّي الفيروس لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي".