ماكرون: لست واثقا من توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري بنهاية 2020

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال لقائه صيّادين يخشون تضرّر أرزاقهم جراء خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​)، "أنّني لست واثقًا من إمكان التوصّل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا بنهاية العام الحالي 2020". وأوضح أنّ "بكلّ الأحوال، ستصبح المفاوضات أكثر حدّة، لأنّ البريطانيين متشدّدون".

ومن المتوقّع أن تنطلق قريبًا المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحدّدة لمرحلة بعد "بريكست" بنهاية كانون الأول 2020.

وكانت قد خرجت بريطانيا رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني 2020، لكنّها ملزمة تطبيق قواعده خلال الفترة الانتقاليّة الّتي تنتهي نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة برئاسة ​بوريس جونسون​ إنهاء المفاوضات المعقّدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.

وتطالب ​فرنسا​ ودول أخرى بالسماح لها بصيد السمك في المياه البريطانية، فيما تريد بريطانيا استقلاليّة كاملة عن الاتحاد وفرض ضوابط على الصيّادين الأوروبيّين.