يترأس البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في هذه الأثناء، قداس أحد مدخل ​الصوم​، بدعوة من رابطة "​كاريتاس لبنان​"، في كنيسة الصرح البطريركي - ​بكركي​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء قداس أحد مدخل الصوم برئاسة البطريرك الراعي في كنيسة الصرح البطريركي- بكركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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