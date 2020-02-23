عبد الله: لن يستعيد اللبناني ثقته بالنظام المصرفي بعد ثبات تورطه في الصفقات

أعتبر عضو ​"اللقاء الديمقراطي"​ النائب ​​بلال عبد الله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اللبناني لن يستعيد ثقته بالنظام المصرفي بعد انكشاف البنوك وثبات تورطها في صفقات، وممارسات تعكس غياب أي حس وطني لدى مسؤوليها الا من خلال عملية دمج منظمة وعلمية".

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