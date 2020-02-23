رئيس كوريا الجنوبية: لرفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

أعلن رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جيه، أن "بلاده سترفع درجة الحذر من ​فيروس كورونا​ الجديد إلى أعلى درجة، وستتخذ إجراءات فاعلة للوقاية من الفيروس، وذلك بعد إصابة نحو 500 مواطن بالفيروس، ووفاة 5 أشخاص"، موضحاً ان "الإصابات بالفيروس تشكل تحدى خطير، و​الحكومة​ ستشدد إجراءات الاستجابة من خلال رفع مستوى الحذر إلى أعلى درجة، والحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية غير مسبوقة لاحتواء هذه الكارثة دون التقيد بأي قواعد".

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