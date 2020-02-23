كوريا الجنوبية: رفع مستوى الانذار جراء كورونا إلى أعلى درجة

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سيول: أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الأحد أن بلاده سترفع مستوى الانذار جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.
وأكد مون بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل". وسُجّلت في البلاد أربع وفيات و556 إصابة.
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