شكرا لقرائتكم خبر عن 21 طلبا أمام البرلمان اليوم لتحديد موعد مناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال موعد مناقشة 21 طلب مناقشة مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يفوض البرلمان مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة الطلبات والتي تشمل الآتى:

1-طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه.

2-طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توعية المواطنين من مخاطر الإدمان، وزيادة عدد الآسرة بالمستشفيات النفسية وخاصة بمحافظة الدقهلية.

3-طلب من النائب محمد مصطفى محمود سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير طن قصب السكر بسعر يلائم الفلاح لتوفير حياة كريمة له.

4-طلب من النائب محمد مصطفى محمود سليم وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي خاصة لمدينة كوم أمبو – محافظة أسوان.

5-طلب من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" وتسهيل إجراءات الحصول على قروض السلع المعمرة بأقساط ميسرة.

6-طلب من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتدعيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها.

7-طاب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين حالة مياه الشرب بالمدن والقرى.

8-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب بالمدن والقرى.

ا9-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد مشروعات الصرف الصحي خاصة بمراكز وقرى مدينة بنها.

10-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

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11-طيب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين بمديريات التربية والتعليم وصرف مرتباتهم.

12-طلب من النائب جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين له.

13-طلب من النائب يسن عبد الصبور محمد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الجمعيات الزراعية النوبية التي ترغب في الاستصلاح الزراعي على ضفاف بحيرة ناصر.

14-طلب من النائب ياسين عبد الصبور محمد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية مناطق النوبة القديمة زراعيًا وتعدينيًا.

15-طلب من النائب عاطف عبد الجواد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية وخاصة بمحافظة بني سويف.

16-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

17-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية وخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

18-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

19-طلب من النائب تادرس قلدس وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

20-طلب من النائب عفيفي كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.

21-طلب من النائب حمدي السيسي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إيقاف إجراءات الحجز على ملاك أراضي البرك والمستنقعات بمحافظة الجيزة.