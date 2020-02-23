قائد حرس الحدود الإيراني يتفقد جنوب شرقي البلاد بعد مقتل عنصرين

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

تفقد قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي المناطق الحدودية في جنوب شرق إيران بمحافظة سيستان وبلوجستان، وذلك إثر مقتل اثنين من قوات حرس الحدود.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن العميد رضائي، قوله إنه "بعد إجراء الانتخابات في منتهى الأمن يوم الجمعة، حاول عناصر من زمرة إرهابية التسلل عبر الحدود إلى داخل البلاد، إلا أن حرس الحدود تصدوا لهم بكل يقظة وحالوا دون توغلهم".

وأضاف أنه "خلال الاشتباك الذي حصل، قُتل وجرح عدد من عناصر الزمرة الإرهابية".

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وأوضح أنه "بعد ضبط الأسلحة التي تركها عناصر الزمرة الإرهابية في مكان الاشتباك، اتضح أنهم تسلموا مؤخرا معدات حربية جديدة من أمريكا والاستكبار العالمي".

وأكد أن "على باكستان توفير أمن الحدود من جانبها وتسليم عناصر الزمرة الإرهابية إلى إيران ... وهذا الموضوع سيتم متابعته عبر المسؤولين الدبلوماسيين للبلاد مع باكستان".

كانت المحافظة نفسها شهدت هجوما كبيرا على حافلة للحرس الثوري في فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 27 منهم وإصابة 13 آخرين.

وأعلن جيش العدل، وهو مجموعة سنية انفصالية، مسؤوليته عن ذلك الهجوم. وينشط جيش العدل في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لحدود أفغانستان وباكستان.