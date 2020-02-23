محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
لقيت سيدتان مصرعهما وأُصيب 10 أشخاص آخرين، اليوم الأحد؛ إثر تصادم 4 سيارات على الطريق الصحراوي في مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة حول تصادم 4 سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيين ومُصابين.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أهن أسفر عن مصرع "فتحية عمرو محمد على، 53 عامًا، وفاطمة إبراهيم حسانين، 60 عامًا، من محافظة سوهاج".
كما أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص هم: "محمد إبراهيم حسن، 46 عامًا، وأحمد رمضان سيد، 35 عامًا، وهند محمد عبد العال، 30 عامًا، ومحمود محمد أحمد، 25 عامًا، وسكينة عبد العال حسنين 50 عامًا، وعبد الله على محمد، 79 عامًا، ورمضان أحمد محمد، 35 عامًا، وفتحية عبد العال 55 عامًا، وحميدة حسن أحمد، 52 عامًا، جميلة حسن أحمد، 55 عامًا".
جرى نقل الجثتين والمُصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي بمركز بني مزار، وتحرر المحضر اللازم، وأزيلت آثار الحادث، وجرى تسيير حركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر تصادم 4 سيارات في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.