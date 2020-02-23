صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13725 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضس، إلى مستوى 13720 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.

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