وزير دفاع كوريا الجنوبية يُجري محادقات مع نظيره الأمريكي بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونج كيونج-دو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، حول قضايا التحالف العالقة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في المحادثات بين جيونج ووزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، المقرر أن تُجرى غدا الاثنين (بالتوقيت المحلي)، تدريب عسكري مشترك مقرر في الربيع واستعدادات لانتقال السيطرة على العمليات زمن الحرب، طبقا لما ذكره مسؤولو دفاع في سول.

وتردد أن الحليفين اتفقا على تنظيم التدريبات المشتركة في أوائل مارس.لكن كوريا الجنوبية تحارب ضد الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19 القاتل (كورونا)، مما زاد الاحتمالات بأن سول وواشنطن ستقومان بتعديل توقيت وحجم التدريب.

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وقال مسؤول بوزارة الدفاع الوطني "حتى الآن، ليس هناك أي تغيير فيما يتعلق بالتدريب المشترك".

ويُتوقع أيضا أن يتبادل جيونج واسبر وجهات النظر حول حجم اللمبلغ الذي يتعين أن تدفعه سول لنشر قوات أمريكية في كوريا الجنوبية.

ويكافح الجانبان لإبرام اتفاق في محادثات اتفاق الإجراءات الخاصة.

وتشمل قضايا رئيسية أخرى رد كوريا الجنوبية على فيروس كورونا ومصير اتفاق تقاسم المعلومات العسكرية بين سول وطوكيو (جسوميا) وخطة لدعم نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في شبه الجزيرة.