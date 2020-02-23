رئيس حي الضواحي في بورسعيد: حل أزمة "الصرف الصحي" منتصف العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إن مشكلة الصرف الصحي بالحي في طريقها إلى الحل الجذري، وذلك عقب الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي الجديدة، التي تقام حاليًا في شارع البترول، ويتم الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

وأشار "قاسم"، في تصريحات صحفية، إلى أنه حتى الانتهاء من استلام وتشغيل المحطة، يجري حاليًا وضع حلول للمشكلة عن طريق تطهير خطوط الشبكة القديمة، وهو ما أدى إلى تحسن كبير في بعض المناطق، وجاري العمل الآن في المناطق المتبقية.

وأوضح رئيس الحي أنه حدث تأخر بعض الشيء في إنشاء المحطة الجديدة نتيجة طبيعة الأرض، مؤكدًا على أن جميع المشروعات في حي الضواحي تنتهي بانتهاء مشكلة الصرف الصحي، وأهمها تطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالحي.