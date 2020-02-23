الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النارعلى فلسطينيين اثنين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد إطلاق النار على فلسطينيين اثنين قرب السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر تويتر أن "قوة عسكرية رصدت قبل قليل (مخربين) اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

وأضاف أن "القوة التي كانت في المكان رصدت المخربيْن وفتحت نيرانها باتجاههما، ورصدت الإصابة".

ولم يتوافر على الفور تعقيب من الجانب الفلسطيني.