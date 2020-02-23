موسكو: آليات فض النزاعات بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا تعمل بفعالية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن آلية فض النزاع بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا أثبتت فعاليتها، وأبدى الجانبان تفهمهما لتنسيق خطواتهما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال جروشكو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد "إن آليات فض النزاع تعمل وهي فعالة للغاية، وهناك تفهم واضح لكل ما يتم فعله وفي أي منطقة، وفي بعض الأحيان يكون بالفعل تنسيق، ولكن نظرا لأسباب سياسية لا ترغب الولايات المتحدة في أن تسمي ذلك تنسيقا، ولكنها تسميه آلية فض النزاع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار - في وقت سابق - إلى أن روسيا والولايات المتحدة أكدتا موقفهما المشترك وهو عدم اللجوء لحل عسكري للصراع في سوريا، مضيفا أن البلدين بينهما قناة للحوار بشأن سوريا والتي تطورت بين القوات في إطار ما يسمى آلية فض النزاع، كما يوجد تواصل بين دبلوماسيي البلدين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبدت عدم رضاها عما يجري في محافظة إدلب السورية. وأعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين أنهم عبروا للروس

والأتراك عن عدم رضاهم عن الوضع في أدلب وهو وضع سيئ جدا، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تعمل على إنهاء هذا الوضع بسبب عدم مسؤوليتها عن تدهور الوضع في هذه المنطقة.وقال أوبراين إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لحل المشكلة التي لم تتسبب الولايات المتحدة فيها باستخدام قواتها.وقد تأزم الوضع في إدلب بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا هجومًا على مواقع الجيش السوري استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه.وقامت مقاتلات "سو 24" الروسية بتدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر بالمهاجمين، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.