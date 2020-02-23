قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأحد، سلبية نتائج التحاليل التي أجريت على جميع العينات التي أخذت من حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته
وأشار البيان إلى أنه تم فحص ثلاثة أشخاص آخرين تم تصنيفهم على أنهم أقل خطورة وفقًا للبروتوكول من قِبل الأطباء، حتى سُمح لهم بالخروج من المستشفى بعد اطلاعهم على تعليمات وقائية ورصدهم ذاتيا لمدة 14 يومًا.
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