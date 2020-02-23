اخبار العالم

قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأحد، سلبية نتائج التحاليل التي أجريت على جميع العينات التي أخذت من حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 وقالت الوزارة - في بيان نقلته

وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إنه "على الرغم من النتيجة السلبية، سيبقى المريض في المستشفى لمدة 14 يومًا للمتابعة، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول وتوجيهات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها".
 وأشار البيان إلى أنه تم فحص ثلاثة أشخاص آخرين تم تصنيفهم على أنهم أقل خطورة وفقًا للبروتوكول من قِبل الأطباء، حتى سُمح لهم بالخروج من المستشفى بعد اطلاعهم على تعليمات وقائية ورصدهم ذاتيا لمدة 14 يومًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا