كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتزم بناء قطار مغناطيسي معلق بقيمة 14.23 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم الصين بناء قطار مغناطيسي معلق في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد، بقيمة استثمار إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يوان (14.23 مليار دولار)، حسبما كشفت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "ساينس آند تكنولوجي ديلي"، أن خط سكة حديد القطار المغناطيسي المعلق سيمتد 430 كيلومترا من كونمينغ إلى مدينة ليجيانغ، مضيفة أن السكك الحديدية ستنمي صناعة السياحة وتحسن النقل الإقليمي، كما أوردت وكالة "رويترز".