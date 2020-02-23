كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف صريح من أردوغان.. إرسال المرتزقة إلى ليبيا لمحاربة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات مباشرة، بأنه يرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأقر أردوغان، بسقوط قتلى في صفوف الجنود الأتراك ضمن العمليات الجارية في العاصمة طرابلس.

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وقال أردوغان: "نحن نقاتل ضد قوات خليفة حفتر، ذهبنا إلى ليبيا بمقاتلين من الجيش الوطني، ومازلنا مستمرين في قتالنا، كما سقط عدد من القتلى في صفوف الجنود الأتراك، وفي المقابل قتل المئات من مؤيدي حفتر"، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان: " إن تدخلنا في ليبيا وسوريا ومياه البحر الأبيض المتوسط ضروري جدا، وإذا لم نتدخل فسندفع ثمنا باهظا في المستقبل، وستكون العواقب وخيمة"، مضيفا: "جيشنا موجود في كل مكان".