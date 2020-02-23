كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تغلق جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

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وقد أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن الإغلاق سيبدأ اليوم الأحد، ويستمر ليومين في قم حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك.