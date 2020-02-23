“تعيين وفاء أجناو على رأس المديرية الجهوية للصحة بالشمال خلفا لـ “عفيفي

علم موقع “اليوم24″ من مصدر نقابي، أنه جرى تعيين الدكتورة وفاء أجناو على رأس مديرية جهة الشمال للصحة، خلفا لـ اكرام عفيفي، الذي توصل بقرار إعفائه أمس الجمعة بشكل رسمي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أجناو سبق لها أن عينت على رأس مندوبية الصحة بعمالة الحي المحمدي، ثم عمالة الفداء درب السلطان.

وكان عفيفي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم استقالته من منصبه، تزامنا بالاحتفال بعيد ميلاده بمقر المديرية الجهوية بطنجة.

وتناقل مقربون من عفيفي قوله: ” استقلت من منصبي لغياب الظروف المواتية للعمل، أحبكم وسأبقى إطارا وموظفا عادي مثلكم”.