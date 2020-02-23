القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل مجلس كفر مندا المحلي في المصادقة على ميزانية العام الجاري 2020 بفارق صوت واحد. وعقد مجلس كفر مندا المحلي جلسة خاصة لإقرار اقتراح ميزانية العام 2020 مساء أمس، السبت. وقام رئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، بعرض الميزانية أمام أعضاء المجلس للتصويت، وصوت لصالح إقرار الميزانية 6 أعضاء فيما عارضها 7 أعضاء. يذكر أنه جرى في نهاية الجلسة تحديد موعد آخر لعقد جلسة أخرى لمناقشة اقتراح الميزانية يوم 4 آذار/ مارس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كفر مندا: فشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.