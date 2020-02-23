شهيد و4 إصابات بنيران الاحتلال شرق خان يونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب وأصيب 3 آخرين، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن جرافة عسكرية للاحتلال توغلت لعشرات الأمتار واحتجزت جثمان شاب فلسطيني استشهد بالقصف، حيث نقل جثمانه إلى جهة مجهولة، فيما نجح شبان بانتشال أحد المصابين.

وأصيب 4 شبان برصاص الاحتلال خلال محاولتهم انتشال جثمان الشهيد الذي احتجزته قوات الاحتلال، حيث قام شبان بإشعال إطارات بمحاذاة السياج الأمني بظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال داخل الحدود للقطاع.

وفي ساعات الصباح الباكر، أصيب شابان برصاص الاحتلال، خلال محاولتهما إخلاء شاب يعتقد أنه استشهد بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس.

وأطلق جنود النار على شابين في قطاع غزة بزعم وضع عبوة ناسفة عند السياج الأمني الفاصل، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، أن قوة عسكرية لاحظت محاولة وضع عبوة ناسفة على السياج الأمني، حيث تم استنفار المزيد من القوات التي أطلقت النار صوب شبان يرجح أنهم من حركة الجهاد الإسلامي.

ومنعت قوات الاحتلال من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى مكان الحدث لتقديم الإسعافات للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن إصابة مواطن بساقيه برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس، حيث وصل الشاب المصاب إلى مستشفى غزة الأوربي، حيث يرجح بأنه أحد المسعفين الذين تم استهدافهم من قبل الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن "قوة عسكرية رصدت في ساعات الصباح، شابين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

وأضاف المتحدث العسكري إن "القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد الشابين فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة".

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إلى ذلك أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية ونيران كثيفة، صوب عدد من الشبان شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس.

وذكر شهود أن بعض المزارعين حاولوا الوصول إلى المصابين، فأطلقت قوات الاحتلال النار صوبهم مما أجبرهم على التراجع.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الحدث بدأ في ساعات الصباح الباكر، بإطلاق قذيفة مدفعية ونيران مكثفة استمرت نحو 40 دقيقة شرق حي "أبو طعيمة" شرق عبسان الجديدة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء السياج الأمني، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

ميدانيا في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الاقتحامات الليلية، حيث اعتقلت قوة عسكرية فجر اليوم الأحد، الأسير المحرر همام بني فضل، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة عقربا قضاء نابلس.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جمال العمور، وقصي محمود العمور، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة تقوع التي تتعرض منذ فترة الى اقتحامات ودهم لمنازل المواطنين، واعتقال عدد من الفتية والشبان.

بينما في الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في ساعات متأخرة من الليل، عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة أبو الطوق في بلدة بيت أمر.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال 4 فتية من العيسوية وهم: وسيم نايف عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ويونس سفيان عبيد ويزن أمجد عبيد.

ووفقا للناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو الطوق المحاذية لمدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وتتعمد قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتستفز المواطنين أثناء عملهم في الأرض، للتضيق عليهم.

كما اقتحم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال، مساء، البلدة القديمة من مدينة الخليل.