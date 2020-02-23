16 حكما بالحبس لمدان بابرام عقود مساطحة بطريقة مخالفة

أصدرت محكمة جنح الكوت في رئاسة استئناف واسط الاتحادية، الاحد، ستة عشر حكما بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر تنفذ بالتعاقب على مدان يعمل بصفة مشاور قانوني في مديرية بلدية الكوت.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة نظرت قضية مدان اقدم على ابرام ملحق عقود المساطحة الخاصة بمعارض السيارات خلافا للجدوى الاقتصادية الذي سبب ضررا بالجهة التي يعمل لحسابها".
وأشار إلى أن "المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانة المدان وفقا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".
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