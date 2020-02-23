نجدة بغداد تنقذ امرأة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن انقاذ امرأة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اثناء تجوال مساعد امر نجدة الدورة ضمن شاهد امرأة تحاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد".

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واضافت انه "تم انقاذها على الفور"، مشيرة الى انها "تولد 1996 وهي ربة بيت تسكن منطقة البياع، وبصحبتها ابنتها طفله (حديثة الولادة)".

وتابعت انه "تم تسليمها مع ابنتها الى مركز شرطة الدورة لاتخاذ الاجراءات الاصولية حفاظا على سلامتها".