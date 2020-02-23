الفتح ينفي انباء عدم حضوره جلسة التصويت على الحكومة

نفى تحالف الفتح، الاحد، انباء عدم حضوره جلسة التصويت على الحكومة.
وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما ذكر على لسان مصدر بخصوص عدم حضورنا لجلسة التصويت على الحكومة عار عن الصحة".
ودعا التحالف "كافة وسائل الاعلام الى اخذ المواقف الرسمية من الناطق الرسمي والمكتب الاعلامي حصرا للحفاظ على دقة الاخبار وعدم الانجرار الى الاشاعات والمواقف الشخصية غير الرسمية".
وكشف مصدر سياسي، امس السبت، ان تحالف الفتح لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني.
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