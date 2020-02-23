نفت امانة بغداد، الاحد، اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأخبار التي تم تداولتها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان ( مشروع بغدادنا) عارية عن الصحة". وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان امانة بغداد اطلقت درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان ( مشروع بغدادنا).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تنفي اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.