امانة بغداد تنفي اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها

نفت امانة بغداد، الاحد، اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأخبار التي تم تداولتها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان ( مشروع بغدادنا) عارية عن الصحة".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان امانة بغداد اطلقت درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان ( مشروع بغدادنا).
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