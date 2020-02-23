إمام مسجد لندن لمنفذ حادث الطعن: أسامحك وأشعر بالأسف تجاهك

لحظة توقيف الشرطة البريطانية للمشتبه به داخل المسجد

أبدى إمام المسجد المركزي في لندن رأفت مجلاد (70 عاما) تسامحا تجاه المتشرد دانييل هورتون الذي طعنه خلال أداء صلاة العصر، قائلا "أسامحه.. وأشعر بالأسف تجاهه".



ووجهت محكمة بريطانية، السبت، اتهاما إلى هورتون الذي يبلغ 29 عاما بالتسبب بضرر جسدي بالغ، وحيازة سكين بشكل غير شرعي استخدمها في طعن إمام ومؤذن مسجد لندن.

واستبعدت شرطة لندن، على الفور، أن تكون هناك دوافع إرهابية وراء حادثة الطعن، على الرغم من عدم إعلانها دوافع شخصية أو اجتماعية أخرى.

وتلقى مجلاد العلاج في مستشفى في لندن، وعاد الجمعة إلى المسجد للصلاة ويده مضمدة، قائلا "بالنسبة لي كمسلم لا أحمل في قلبي أي كراهية".

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وقالت المدعي العام تانيا دوغرا للمحكمة "إن الرجلين يعرفان بعضهما، لأن هورتون اعتاد أن يرتاد المسجد المركزي في ريجينت بارك في شمال غربي لندن خلال السنوات الماضية".

وأبقي هورتون رهن التوقيف، قبل عقد جلسة استماع ثانية مقررة في 20 مارس/آذار المقبل.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قالت، الخميس الماضي، إنها اعتقلت رجلا بعد واقعة طعن في مسجد قرب متنزه ريجنتس أسفرت عن إصابة شخص.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان "عثر على رجل مصاب بجروح جراء حادث طعن، وتم اعتقال المتهم في مسرح الواقعة".

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون حركة رجل في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده.

