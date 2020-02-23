الاحتلال يعلن مقتل فلسطينيين اثنين جنوب قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استهداف فلسطينيين اثنين قرب السياج الحدودي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "قوات الجيش رصدت فلسطينييْن اقتربا من السياج جنوب قطاع غزة". وأضاف أنهما "قاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها، ففتحت القوات نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة". وتحدثت القناة الـ"13" الإسرائيلية عن مقتل شابين فلسطينيين بعد زعمت قيامهما بزرع عبوة ناسفة شرق السياج الفاصل جنوب قطاع غزة. Advertisements وأكد شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف في وقت مبكر صباح اليوم في منطقة السياج الفاصل شرق عبسان الكبيرة، بالتوازي مع إطلاق قنابل دخانية وتحليق للطائرات في المنطقة". وتوجهت سيارات إسعاف فلسطينية للمنطقة ولكنها لم تتمكن من التقدم نتيجة إطلاق النار الإسرائيلي. ولم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن وقوع ضحايا.

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