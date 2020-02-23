صحيفة: الإمارات تعطي اهتماماً كبيراً لتعزيز ثقافة الابتكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

Advertisements أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تعطي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتعزيز ثقافة الابتكار، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في مستقبل الإنسان، وتحرص دبي على لعب دور ريادي في مسيرة التطوير والتنمية، والسعي لتسريع وتيرتها، ودعم رؤية الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية تكرس لخدمة وتطوير القطاعات الحيوية، ولهذا انتهجت دولة الإمارات نهج الابتكار في سباقها المستمر من أجل التميّز والريادة.



وتابعت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" ها هي إمارة دبي، ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تسبق مدن العالم في وضع تصوراتها وخططها المستقبلية وفق معايير تعتمد في نهجها على التفكير الإبداعي، وبشكل يضمن مشاركة الجميع، لضمان استمرارية نجاحها وتفوقها، وهو ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، حيث أشار سموه إلى أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار أصبحت مناسبة متجددة تسهم بشكل جلي في ترسيخ ثقافة الابتكار في الدولة، وتدفع باتجاه تحقيق رؤيتها للمستقبل.

وأضافت أن سموه قال: "أصبح الإبداع والابتكار اليوم مهارتين أساسيتين لتمكين الشعوب من مواجهة تحديات المستقبل والمتطلبات المتنامية، حيث ستحتدم المنافسة حتماً بين المدن التي تمتلك قدرات متباينة، ستُحدّد مدى أهليتها لتولّي زمام الريادة، وذلك بناء على تفاصيل دقيقة يلعب فيها التفكير الإبداعي الدور الأهم".. وأضاف سموه: "ماضون بخطى متسارعة لصنع مستقبلنا بأيدينا، فالتحولات التي يشهدها العالم تحتّم علينا أن نكون في طليعة المدن المبدعة والمبتكرة، لنضمن مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لضمان استدامة مسيرتنا التنموية