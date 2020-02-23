سلطات الهند أعلنت اكتشاف حقول غنية بثلاثة آلاف طن من الذهب الخام

أعلنت رئيسة إدارة التعدين في ولاية ​أوتار براديش​ ​الهند​ية، روشان جاكوب، أنّ "إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت آثارًا للذهب في حقول بمنطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية، بعد أن أجرت مسحًا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات".

وكشفت في حديث صحافي، "أنّنا وجدنا 2940 طنًّا من ​الذهب​ الخام في سون باهادي، وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على آثار 646 كيلوغرامًا من الخام"، لافتةً إلى أنّ "الولاية تسعى الآن إلى الحصول على تصاريح من الجهات المعنيّة بالبيئة والغابات، قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء". وأوضحت أنّ "مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة غرامات في الطن الواحد من الخام، وأنّ الولاية تعمل مع هيئة المسح الجيولوجي الهنديّة لتحديد كميّة الذهب الّتي يمكن استخراجها من الحقول".

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويًّا، وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحّلي بالكامل تقريبًا، الّذي بلغ 843 طنًّا سنويًّا في المتوسط على مدى السنوات العشر المنصرمة.