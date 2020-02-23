حكومة الوفاق الليبية: لن نمانع إذا طلبت اميركا إقامة قاعدة لها في ليبيا

أعلن وزير الداخلية في ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، ان "حكومته اقترحت على ​الولايات المتحدة​ إقامة قاعدة عسكرية في ​ليبيا​، بعد أن وضع وزير الدفاع الاميركي مارك إسبير خططا لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ​أفريقيا​، وإعادة تركيز عمليات النشر عالمياً على مواجهة ​روسيا​ و​الصين​".

وأوضح باشاغا أن "إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها الدول الأجنبية الأخرى، وإذا طلبت ​اميركا​ إقامة قاعدة فنحن لن نمانع، لمحاربة ​الإرهاب​ والجريمة المنظمة والحد من التدخلات الخارجية"، لافتا إلى أن "​القاعدة​ ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة"، مشيراً الى ان "دعم روسيا لقوات ​القيادة​ العامة جزء من استراتيجية أوسع، والروس ليسوا في ليبيا فقط من أجل حفتر، فلديهم استراتيجية أوسع في ليبيا وأفريقيا"، مشدداً أن "أهمية ليبيا في ​البحر المتوسط​ من حيث امتلاكها ثروة نفطية وساحلا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ، تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا".