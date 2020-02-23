أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، ان "حكومته اقترحت على الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، بعد أن وضع وزير الدفاع الاميركي مارك إسبير خططا لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالمياً على مواجهة روسيا والصين".
وأوضح باشاغا أن "إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها الدول الأجنبية الأخرى، وإذا طلبت اميركا إقامة قاعدة فنحن لن نمانع، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من التدخلات الخارجية"، لافتا إلى أن "القاعدة ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة"، مشيراً الى ان "دعم روسيا لقوات القيادة العامة جزء من استراتيجية أوسع، والروس ليسوا في ليبيا فقط من أجل حفتر، فلديهم استراتيجية أوسع في ليبيا وأفريقيا"، مشدداً أن "أهمية ليبيا في البحر المتوسط من حيث امتلاكها ثروة نفطية وساحلا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ، تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق الليبية: لن نمانع إذا طلبت اميركا إقامة قاعدة لها في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.