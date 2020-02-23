داخلية بريطانيا أعلنت العودة لجوازات السفر الزرقاء التقليدية الشهر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنّ ​بريطانيا​ ستبدأ في العودة لاستخدام جوازات السفر التقليديّة ذات اللون الأزرق الشهر المقبل، بدلًا من جوازات سفر ​الاتحاد الأوروبي​ ذات اللون العنابي والمُستخدمة منذ عام 1988.

ولفتت وزيرة الداخلية البريطانية ​بريتي باتيل​، إلى أنّ "بالعودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميّز، سيتمّ ربط ​جواز السفر​ البريطاني مرّة أُخرى بهويّتنا الوطنيّة".

وكانت قد خرجت بريطانيا رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني الماضي، وسيتمّ تطبيق جواز السفر الجديد بشكل تدريجي ابتداءً من أوّل آذار المقبل. وابتداءً من منتصف 2020، ستكون كلّ جوازات السفر الجديدة زرقاء.