الصحة الإيرانية: إغلاق الجامعات بطهران وعدد من المحافظات للوقاية من تفشي كورونا

أعلن مستشار وزارة الصحة الايرانية علي رضا وهاب زادة، "إغلاق جميع الجامعات في العاصمة الإيرانية طهران ومحافظات البرز وقزوين والمركزية وقم وهمدان وأصفهان وجيلان ومازندران، حتّى نهاية الأسبوع"، للوقاية من التفشّي المحتمل لـ"فيروس كورونا".
وكان قد أدّى انتشار الفيروس في محافظات قم والمركزية وطهران وجيلان، إلى إغلاق المدارس والجامعات فيها وفي بعض المحافظات المجاورة لها.
يُذكر أنّ رئيس مركز المعلومات في وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن يوم أمس أنّ عدد الإصابات المؤكّدة بـ"فيروس كورونا" في إيران، ارتفع إلى 28 شخصًا، فيما توفي 5 أشخاص بسبب الفيروس.
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