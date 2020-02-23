خارجية تركيا رحبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية بجنوب السودان: للتأسيس لسلام دائم بالبلاد

أعلنت وزارة الخارجية التركية "أنّها ترحّب بتوصّل الحكومة والمعارضة المسلّحة في جنوب السودان إلى التوافق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنيّة".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نتمنّى أن تقدم الحكومة الانتقاليّة بسرعة على الخطوات الضروريّة، من أجل التأسيس لسلام دائم بالبلاد، وتحقيق السلام والاستقرار الّذي يستحقّه شعب جنوب السودان".
ويوم أمس السبت، أدّى زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، اليمين الدستورية نائبًا أوّل لرئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.
وبعد تأديته اليمين، توجّه مشار إلى كير بالقول "من أجل شعب جنوب السودان، أريد أن أؤكّد لك أنّنا سنعمل سويًّا لإنهاء المعاناة".
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