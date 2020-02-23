بوتين للحكومة: لمضاعفة جهود محاربة فيروس العوز المناعي البشري (HIV)

أصدر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، سلسلة أوامر إلى "​الحكومة​ بغية مضاعفة جهود محاربة فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ومساعدة المصابين به، وتقضي هذه الاوامر بضمان توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لـ90% من المصابين بالفيروس، ما يتجاوز بضعفين المعدلات الحالية".

من جانب آخر، وجه الرئيس الحكومة ​ميخائيل ميشوستين​ البلاد للـ"تركيز على مساعي منع تفشي الفيروس داخل مجموعات الخطر الرئيسية في المجتمع، من خلال وضع برامج وقاية جديدة وضمان تمويلها".