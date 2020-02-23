بوتين للحكومة: لمضاعفة جهود محاربة فيروس العوز المناعي البشري (HIV)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلسلة أوامر إلى "الحكومة بغية مضاعفة جهود محاربة فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ومساعدة المصابين به، وتقضي هذه الاوامر بضمان توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لـ90% من المصابين بالفيروس، ما يتجاوز بضعفين المعدلات الحالية".
من جانب آخر، وجه الرئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين البلاد للـ"تركيز على مساعي منع تفشي الفيروس داخل مجموعات الخطر الرئيسية في المجتمع، من خلال وضع برامج وقاية جديدة وضمان تمويلها".
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