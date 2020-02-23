زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب غربي تركيا

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن "ضرب ​زلزال​ بقوة 4.7 درجة، على عمق 15 كم تحت سطح الأرض وبعد 66 كم، شمالي مدينة مانافجات الواقعة بمحافظة أنطاليا، جنوب غربي ​تركيا​.

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