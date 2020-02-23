سلطات إسرائيل تغلق أجواءها أمام الرحلات الآتية من كوريا الجنوبية واليابان بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية أنّ "إسرائيل أغلقت أجواءها أمام الرحلات الآتية من ​كوريا الجنوبية​ ومن ​اليابان​، في إطار التصدّي لتفشّي "​فيروس كورونا​" المستجد"، موضحةً أنّ "بالتالي، تعذّر على نحو مئتي مسافر من غير الإسرائيليّين كانوا على متن طائرة آتية من سيول دخول إسرائيل، وتعيّن عليهم العودة إلى كوريا الجنوبية".

وكانت قد أفادت وكالة "فرانس برس" أمس بأنّ "الطائرة التابعة للخطوط الكورية الجنوبية توقّفت خارج منطقة توقّف الطائرات في المطار، وسط انتشار لسيارات الإسعاف على المدرج، ولم يسمح إلّا للركاب الإسرائيليّين البالغ عددهم 12 مسافرًا بالنزول من الطائرة".

وقد ذكرت أجهزة الإغاثة الإسرائيليّة، أنّ "سيارات الإسعاف قد نقلتهم إلى منازلهم حيث تمّ وضعهم في حجر صحي".

وتُضاف هذه التدابير إلى قيود سابقة فُرضت على الرحلات الآتية من ​الصين​ وماكاو و​تايلاند​ و​سنغافورة​ و​هونغ كونغ​. وقد أكّدت وزارة الصحة الإسرائيلية أنّه "تبيّن إصابة تسعة سياح كوريّين جنوبيّين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، وعادوا إلى بلادهم".