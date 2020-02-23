الأمن الفيدرالي الروسي: ألبانيا سلمتنا المواطن الروسي رسول المطلوب دوليًا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، ان "مكتب المدعي العام الروسي إلى جانب مكتب ​الأمن الداخلي​ المركزي التابع للإنتربول بوزارة الشؤون الداخلية في ​روسيا​ ودائرة السجون الفيدرالية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، "نظم عملية تسليم المواطن الروسي ميسلايف رسول، المطلوب دوليًا، من ​ألبانيا​".

هذا وغادر ميسلايف وهو مؤيد للإسلام المتطرف، إلى ​سوريا​ في عام 2013، حيث شارك في الأعمال العدائية ضد ​القوات​ الحكومية إلى جانب "داعش"، وتم احتجازه في ألبانيا في تموز 2019 ووضع تحت الإقامة الجبرية قبل التسليم.