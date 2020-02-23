الأمن الفيدرالي الروسي: ألبانيا سلمتنا المواطن الروسي رسول المطلوب دوليًا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، ان "مكتب المدعي العام الروسي إلى جانب مكتب الأمن الداخلي المركزي التابع للإنتربول بوزارة الشؤون الداخلية في روسيا ودائرة السجون الفيدرالية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، "نظم عملية تسليم المواطن الروسي ميسلايف رسول، المطلوب دوليًا، من ألبانيا".
هذا وغادر ميسلايف وهو مؤيد للإسلام المتطرف، إلى سوريا في عام 2013، حيث شارك في الأعمال العدائية ضد القوات الحكومية إلى جانب "داعش"، وتم احتجازه في ألبانيا في تموز 2019 ووضع تحت الإقامة الجبرية قبل التسليم.
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